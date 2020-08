Wéinst verschiddene Grënn hunn d'Beamte vun der Police an der leschter Nuecht op ville Plaze misste fir Rou suergen.

Ënner anerem waren d'Beamten 10 Mol an der Stad am Asaz, 7 Mol zu Esch, 3 Mol zu Nidderkäerjeng, 2 Mol zu Beetebuerg, Péiteng, Déifferdeng, Uewerkäerjeng, Diddeleng an Uewerkuer a je eng Kéier um Briddel, zu Schëffleng, Keel, Welfreng, Rolleng bei Miersch, Récken bei Miersch, Klengbetten, Holzem, Miersch, Miesdref, Waasserbëlleg, Rodange, Féngeg, Biwer, Bettenduerf, Fréiseng, Stroossen, Iechternach, Lenneng, Biergem, Veianen, Hesper, Jonglënster, Kanech, Rippweiler, Betteng op der Mess, Helleng, Beefort a Réiser.

Grond war an de meeschte Fäll Leit, déi ze haart geschwat hunn oder haart Musek aus Wunnengen. Awer och Hënn, déi gebilt hunn, Gäscht, déi ze vill Kaméidi gemaach hunn, ze haart Musek aus Bistroen oder eng Eil, déi ze vill Kaméidi gemaach huet, hunn d'Beamten an den Asaz bruecht.

An de meeschte Fäll haten d'Leit Versteesdemech an hu méi lues gemaach, respektiv d'Fënsteren zougemaach, datt de Kaméidi net méi esou ze héieren ass. A verschiddene Situatiounen war d'Quell vum Kaméidi och net méi do, wéi d'Beamten opgetaucht sinn. D'Eil konnt och net méi vun de Polizisten ugetraff ginn, déi war scho weidergezunn.