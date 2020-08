Kuerz no 22.30 Auer ass an der Rue Charles Calmette eng Alarmanlag ugaangen.

E Sécherheetsbeamten, dee séier op der Plaz war, gouf vun engem Onbekannte mat engem Messer attackéiert. De Beamte konnt sech awer wieren an huet den Täter wuel um Kapp blesséiert. Den Abriecher koum awer fort an ass a Richtung vun engem Bësch geflücht. Obwuel d'Police direkt nom Mann gesicht huet, konnt dësen awer net fonnt ginn. Den Abriecher hat eng schwaarz Box an e schwaarze Kaputzepullover un.