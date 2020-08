Zwee schwéier Blesséiert mellt d'Police dann bei Verkéiersaccidenter e Samschdeg am Nomëtteg.

Tëscht Kielen a Mamer ass een Auto géint 16 Auer e Samschdeg an de Summerwee geroden an huet d'Kontroll verluer a sech iwwerschloen. Béid Persounen am Auto hu misse gebuerge ginn. D'Bäifuererin gouf méi schwéier blesséiert.

An beim Versuch, een Auto z'iwwerhuelen ass géint 17.15 Auer bei Dippech Gare ee Motocyclist méi schwéier blesséiert ginn. Den Ament, wéi de Moto iwwerhuele wollt, ass den Auto lénks op een Privat-Grondstéck ofgebéit. De Motocyclist ass dobäi gefall an huet sech um Becke blesséiert. De Samusdokter huet de Mann behandelt, éier en an d'Spidol koum.

Da goufen nach verschidde Chauffere kontrolléiert, well se duerch hir Fuerweis op sech opmierksam gemaach hunn.