Vum 3. August u kënnen d'Betriber aus dem Eenzelhandel eng direkt finanziell Hëllef ufroen, déi se net rembourséiere mussen.

Et sinn dat 1.000 Euro pro Salarié fir de Mount Juli, 750 Euro fir den August a 500 Euro fir de September.

Insgesamt däerf déi ugefroten Hëllef awer net de Montant vu 50.000 Euro iwwerschreiden. Et musse separat Demanden fir déi ënnerschiddlech Méint agereecht ginn. Vun där Hëllef däerfe just Betriber profitéieren, déi wéinst dem Lockdown keng Clienten hunn dierfen ëmfänken an dowéinst hire Betrib hu mussen zoumaachen. Och Betriber, déi tëscht dem 15. Mäerz a 15. Mee op d'mannst 50% vun hirem Chiffre d'affaires verluer hunn, keng Subventioun via Chômage partiel kritt hu wärend deene Méint an déi kee Personal "pour motifs économiques" entlooss hunn.

De Formular fir déi nei Demande fir finanziell Hëllef unzefroen, fënnt ee vun elo un op Guichet.lu

Offiziellt Schreiwes

Lancement du formulaire en ligne pour le régime d'aides en faveur des entreprises du commerce de détail sur l'espace professionnel de MyGuichet.lu (03.08.2020)

Communiqué par: Direction générale des classes moyennes À partir d'aujourd'hui, 3 août 2020, les entreprises du commerce de détail peuvent demander une aide directe non-remboursable. Le montant de l'aide s'élève à 1.000 euros par salarié pour le mois de juillet, 750 euros par salarié pour le mois d'août et 500 euros par salarié pour le mois de septembre. Cette aide ne peut dépasser 50.000 euros. Une demande distincte devra être introduite pour les mois de juillet, août et septembre 2020. Il est à noter que l'octroi de cette aide est soumis à plusieurs conditions. Elle s'adresse aux seules entreprises du commerce de détail qui ont été obligées d'arrêter leurs activités en raison de l'interdiction de l'accueil de public imposée par règlement grand-ducal du 18 mars 2020 ou qui ont subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 50% entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020, qui n'ont pas perçu de subventions de chômage partiel pour le mois pour lequel l'aide en question est demandée et qui n'ont pas procédé à des licenciements pour motifs économiques.

Le formulaire de demande est désormais disponible sur Guichet.lu. La demande est introduite à l'aide d'un assistant en ligne disponible à travers l'espace professionnel de MyGuichet.lu par le biais d'un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique. Cet outil de demande en ligne a été élaboré par le ministère de l'Économie avec le soutien du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE).

Il y a lieu de souligner que les entreprises souhaitant profiter du «fonds de relance et de solidarité» peuvent également introduire leurs demandes sur Guichet.lu. Les entreprises des secteurs du tourisme, de l'évènementiel, de la culture et du divertissement qui subissent une perte du chiffre d'affaires durant les mois de juin à novembre 2020 d'au moins 25% par rapport à la même période de l'année 2019 peuvent bénéficier d'une aide mensuelle non remboursable dont le montant est calculé sur base du nombre de salariés et de travailleurs indépendants de l'entreprise. L'entreprise reçoit ainsi 1.250 euros par salarié et indépendant actif, tandis que ce montant s'élève à 250 euros par salarié qui se trouve au chômage partiel complet durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée.

Les informations détaillées sont disponibles sur le site Guichet.lu.