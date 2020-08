D'Reform vum Loyersgesetz geet an déi richteg Richtung, bei verschiddene Saache kéint een allerdéngs méi wäit goen, sou déi nei ASBL "Mieterschutz".

Et wier nach net kloer, wéi déi nei Formule fir de Calcul vum Loyer an der Praxis funktionéiere wäert an d'ASBL hätt sech eigentlech gewënscht, datt d'Frais d'Agence ganz vum Proprietär gedroe ginn.

ASBL Mieterschutz iwwer neit Loyersgesetz / François Aulner

De Mieterschutz fäert, datt et schwiereg gëtt, d'Gesetz um Terrain z'applizéieren. Dat betrëfft engersäits d'Loyersbrems vu 5% vum investéierte Kapital, déi duerch d'Reform soll präziséiert ginn. De President vum Mieterschutz, de Jean-Michel Campanella, mengt am RTL-Interview, datt bei eelere Wunnengen deen Dispositif wuel kéint zu enger Baisse vum Loyer féieren. Bei neie Wunnengen awer kaum. Am Zweiwelsfall sollen "Commissions de loyer" vun de Gemengen tranchéieren, mä hei fuerdert de Jean-Michel Campanella eng "Professionaliséierung". De Problem wier nach ëmmer: „Wie geet mam Locataire an déi Kommissioun a wie preparéiert den Dossier?“ Dat wier fir Leit, déi sech net gutt auskennen, nach ëmmer komplizéiert.

De Mieterschutz begréisst awer, datt d'Garantie locative an Zukunft op maximal 2 Loyere solle limitéiert ginn (aktuell sinn et der 3) an datt d’frais d’agence 50/50 tëscht dem Locataire an dem Propriétaire solle gedeelt ginn (aktuell kann de Locataire gefrot ginn déi elleng ze bezuelen). Allerdéngs freet de Jean-Michel Campanella firwat eigentlech de Proprietär déi Fraisen an Zukunft net ganz iwwerhëlt? Ëmmerhi misst jo dee bezuelen, deen de Service vun der Agence freet, sou de President vum Mieterschutz.

An enger éischter Versioun huet den Auteur d'garantie locative mat de frais d'agence verwiesselt. D'Garantie locative soll mam neie Gesetz vun 3 op 2 Méint erofgesat ginn. D'frais d'agence leie bei engem Loyer a sollen awer an Zukunft gedeelt ginn. Mir biede fir Entschëllegung fir de Feeler.