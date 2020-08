De Projet ass ewell um Instanzewee, ma Kritik kënnt vum Mouvement écologique.

Lëtzebuerg soll en neie Qualitéis- an Zertifizéierungssystem kréien. Rezent krut den entspriechende Projet de loi am Regierungsrot de Feu-Vert, et solle just nach technesch Korrekture gemaach ginn.

Liewensmëttelproduktioun - Reportage Pit Everling

Am Text gëtt definéiert, ënner wéi enge Konditiounen d'Liewensmëttelproduzenten e staatlech unerkannte Label kënne kréien. Dem Mouveco schmaacht de Projet glat a guer. Fir Opreegung suerge souwuel de Contenu wéi och och den Timing. De Landwirtschaftsministère verweist op Contraintë vis-à-vis vu Bréissel.

De Konsument besser informéieren an him hëllefen, besser duerch de Bësch vun de villen existente Labelen ze gesinn: D'Ziel vum neien Zertifizéierungssystem ass et, fir minimal Exigencë festzeleeën, fir e staatlechen Agrément ze kréien, an den entspriechende Logo kënnen ze benotzen. Et gouf iwwregens de Logo vum Nation Branding zeréck behalen.

Et kommen 3 grouss Kategorie vu Krittären, sou de Landwirtschaftsminister Romain Schneider: Qualitéit a Geschmaach, Regionalitéit an Ëmwelt a Bien-être animal.

Fir all Kategorie gi ronn 10 Krittären am Projet opgelëscht. Pro Kategorie muss 1 Critère erfëllt si fir de Label ze kréien. Sou einfach wier et iwwregens net, fir dat fäerdeg ze bréngen, seet de Minister. De Mouvement écologique koum un den Text an ass op deem do Punkt guer net d'accord:

"An all Beräich 1, dat geet duer a schonn huet een e Label, dat ass de Konsument op d'A gedréckt. Wann dat do géing gräifen, hätt de Label och keng Chance. Dem Konsument geet et net duer, datt just Offall uerdentlech geréiert gëtt, oder dass ee bei der Qualitéit einfach un engem auslännesche Concours deelgeholl huet."

Eng eemoleg Chance géing verpasst ginn, sou d'Presidentin Blanche Weber. Si verlaangt Nobesserungen.

Zënter Jore wier dee Projet an der Maach, leider hätt den aktuelle Landwirtschaftsminister en lo duerch de Regierungsrot bruecht, ouni eng éierlech Diskussioun dobausse gesicht ze hunn.

De Minister äntwert, datt den Text aus zäitleche Grënn lo séier huet missten op de Instanzewee. Hie verweist op Contraintë vu Bréissel, ënner anerem géinge verschidde Marques nationales geschwënn net méi unerkannt ginn:

"Mir sinn effektiv ganz no viru Strofen, déi mer hätte kënne kréie vu Bréissel. Dat wollt ech evitéieren. Ech war selwer zu Bréissel mat mengen Zerwisser. Fir Rou an den Dossier ze kréien, gëtt een de Projet lo sou séier et geet op den Instanzewee an e Suivi soll hannendrun ugeduecht ginn."

Wat sou vill heescht wéi mat der Chamber schwätzen, d'Press informéieren an dono mat allen Acteure kucken, wou um Text nach ka gefeilt ginn, sou de Romain Schneider.

Bëssen anescht wéi de Mouveco gesäit et d'Baueren-Allianz.

Et gouf en Dialog an 20 Joer al Fuerderungen aus dem Secteur ginn hei ëmgesat, begréisst de Vize-Präsident Marco Koeune: "Mir hunn de Moment 20 Labelen, déi iergendeppes aussoen, awer net iwwer d'Aart a Weis wéi produzéiert gouf. Fir mech ass et e Quantesprong, wann d'Lat elo op e gewëssen Niveau geluecht gëtt a mer ginn doduerch eise Produiten eng Chance."

Wat d'Fuerderunge vun der Bauerenallianz ugeet, sou misst d'Regionalitéit méi kloer visibel sinn an den Heemvirdeel vun de Produzente vu Lëtzebuerg sollt méi kloer definéiert ginn, sou nach de Marco Koeune.