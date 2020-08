Mënschenhandel, Rassismus, Jugendschutz! Ënnert anerem op dës Themaen huet d'Mënscherechtskommissioun zejoert de Schwéierpunkt geluecht.

Dat geet aus dem neien Aktivitéitsrapport vun der CCDH ervir. Zejoert hat d'Kommissioun op d'Problematik Mënschenhandel an der Aarbechtswelt opmierksam gemaach.

04/08/2020 Band CCDH Pregno 18h30 Everling

Am Ufank wier et Onrou ginn, wéi si dat gemaach hunn. Wann hie lo kucke géif, wéi d'Aarbechtsministère, ITM an d'Gewerkschafte reagéiert hätten, da wier bannent engem Joer scho vill geschitt. D'Situatioun géing awer beonrouegend bleiwen, sou de President vum CCDH.

Dat selwecht gëllt fir d'Mënscherechter an den Entreprisen, seet de Gilbert Pregno. Et géing versicht ginn, eng Balance tëscht ekonomescher Prosperitéit an dem Respekt vun de Mënscherechter ze fannen.

E latente Rassismus wier zu Lëtzebuerg eng Realitéit, sou d'CCDH. Jidderee sollt bei sech selwer kucken, wéi e sech verhält. D'Erzéiung an d'Schoul sollte bei der Inclusioun eng grouss Roll spillen. Bei der Reform vum Jugendschutz erwaart ee sech geschwënn e Projet.

Bis ewell hätt leider d'Logik vun der Bestrofung dominéiert. Beim neien Text sollt op alle Fall virop de Schutz vun de Kanner grouss geschriwwe ginn.

De Gilbert Pregno begréisst iwwerdeems, datt zu Lëtzebuerg keng Ënnersichunge méi vun de Geschlechtsorganer bei mannerjärege Flüchtlinge gemaach ginn.

Um Enn rappelléiert de President vun der CCDH d'Fuerderung, datt de Centre pour l'égalité de traitement onbedéngt méi Moyene misst kréien.