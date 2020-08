D'Persoun hat probéiert, an engem Buttek e Kleedungsstéck ze klauen, gouf awer vum Sécherheetspersonal erwëscht.

Wéi d'Police koum, konnt d'Persoun keng Identitéitspabéiere virweisen an huet de Beamten eng falsch Identitéit uginn. Wéi dës awer d'Donnéeën iwwerpréift hunn, koum eraus, datt d'Persoun mat engem europäesche Mandat d'Arrêt gesicht gëtt. De Parquet huet doropshin d'Persoun verhafte gelooss an déi koum e Mëttwoch de Moie virun den Untersuchungsriichter.

Da mellt d'Police nach zwou Persounen, déi de Permis ofgeholl kruten. Eng Kéier war et eng Fra, déi géint 21.40 Auer ouni Luuchten an a Schlaangelinnen op der A6 Richtung Belsch ënnerwee war. Si hat ze vill gedronk a krut direkt de Permis ofgeholl. An der Arelerstrooss an der Stad war da géint 5 Auer um Mëttwoch de Moien e Mann mat 105 Kilometer an der Stonn ënnerwee, amplaz den erlaabte 50. Och hien huet de Permis provisoresch missten ofginn.