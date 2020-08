Fir dëse Weekend gi 34 bis 37 Grad gemellt. Ma och schonn en Donneschdeg huet den nationale Wiederdéngscht eng Alerte Jaune erausginn.

Meteolux schwätzt fir en Donneschdeg vun engem "danger potentiel" bei Temperature vu bis zu 32 Grad a vereenzelt souguer méi. Déi ginn e Freideg nach op 34 erop, an de Samschdeg an e Sonndeg souguer op bis zu 37. E Sonndeg am spéiden Nomëtteg ass dann och mat vereenzelte Schaueren ze rechnen.

Déi aktuell Ozonwäerter op www.emwelt.lu

METEO: Wéi ass d'Wieder, wéi gëtt d'Wieder?