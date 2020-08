Wéi eng Reegele gëllen, wann een an Däitschland areese wëll?

Zanterdeem Lëtzebuerg op der Lëscht vun de Corona-Risikolänner vum däitsche Robert Koch Institut steet, ass et méi komplizéiert ginn, als Lëtzebuerger an d'Nopeschland anzereesen. D'Arees-Reegele variéieren deels vu Bundesland zu Bundesland.

De Reportage vum Tim Morizet

Den Ament ginn a Rheinland-Pfalz an am Saarland déi éischt Corona-Teststatiounen op. A Rheinland-Pfalz solle bis en Donneschdeg 4 Statiounen asazbereet sinn, dorënner och eng um Parking Markusbierg a Richtung Tréier, direkt hannert der Lëtzebuergescher Grenz. Direkt op der Grenz gëtt et keng Statiounen.

Do sollen awer virun allem däitsch Residentë getest ginn, déi zum Beispill an der Tierkei an der Vakanz waren an fir de Retour zu Lëtzebuerg um Findel gelant sinn, esou déi saarlännesch Gesondheetsministesch, Monika Bachmann, am RTL Interview. "Wenn aus einem Risikogebiet ein Flugzeug aber in Luxemburg landet und die Personen aber in Saarland wohnen und zurückkommen, dann erwarten wir einen Test oder eine 14-tägige Quarantaine."

Fir d'Lëtzebuerger gëllt déi üblech Prozedur bei der Arees an Däitschland. E negatiivt COVID Testresultat, oder eng Quarantaine vun 2 Wochen. Den Test dierf net méi al wéi 2 Deeg sinn, hei gëlt den Datum vum Test, net vum Resultat.

Fir Komplikatiounen aus dem Wee ze goen, soll een d'Testresultat op d'mannst 14 Deeg mat sech droen. Sollten an der Vakanz an Däitschland d'Symptomer vun enger Coronainfektioun opdauchen, gëllt et dohannen déi zoustänneg Autoritéiten z'informéieren.

D'Exceptioune gëllen awer weider a sinn duerch eng sougenannten "Amtlichen Verordnung" iwwerall an Däitschland quasi identesch. Persounen dierfen aus medezinesche Grënn areesen oder mat engem "trifftigen Reisegrund" - dozou gehéieren d'Visitte bei säi Liewenspartner, Leit, déi sech d'Gard vun de Kanner deelen, oder nach wann een am Bundesland studéiert oder seng Ausbildung mécht. Den touristeschen Transit-Verkéier ass och erlaabt.

Esouwuel d'Saarland wéi Rheinland-Pfalz hunn awer och eng zousätzlech Oplockerung. "Für die Anreise aus Luxemburg ist weiterhin unsere Quarantaine-Verordnung festgeschrieben", esou d'Monika Bachmann, "Personen, die weniger als 72 Stunden in Luxembug verbracht haben, sind von der Quarantaine ausgenommen."

Eng Mesure, déi haaptsächlech Frontalieren ze gutt kënnt, ma och wann een als Lëtzebuerger op der anerer Säit vun der Grenz wunnt, oder Besuch vun der Famill kritt, déi hei baséiert ass. Dës Exceptioun gëllt fir den Ament just fir dës béid Bundeslänner, soll awer nach dës Woch op dat ganzt Land erweidert ginn, esou nach déi saarlännesch Gesondheetsministesch.

Reesen als Lëtzebuerger



A Frankräich dierf ee weider ouni Restriktiounen areesen, an d'Belsch och, hei muss een awer e Formulaire ausfëllen, wann ee méi wéi 3 Deeg bleiwe wëll.

An Éisträich gëllt Lëtzebuerg als Land mat enger stabiller Corona-Situatioun, hei ginn et deemno keng Restriktiounen, och an Holland an an Italien kann een zum Beispill ouni Aschränkung areesen. An Dänemark dogéint däerf een als Lëtzebuerger nach ëmmer guer net areesen.