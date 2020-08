All déi speziell Mesuren, déi d'Coiffeure mussen huelen, kaschte Geld. Dowéinst goufen och op ville Plazen d'Präisser liicht adaptéiert.

Am Hierscht gëtt sech eng eicht Well vu Faillitten erwaart, sot de Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun de Moien am RTL-Interview. Vill Betriber hätte Schwieregkeeten, well ganz vill Leit nach am Homeoffice sinn, bleiwen d'Clienten ewech, dobäi kennt lo de Congé collectiv, wou d'Aarbecht fir Bau an d'Handwierk broochleit. An aner Branchen, wéi bei de Coiffeuren, wier et duerchwuess, an der Stad méi roueg , iwwer Land géif et goen.

De Coiffeur Marc Weisen vun Esch schafft zanter 6 Joer am Beruff. De Probleem vum aktuelle Virus hëlt hie ganz eescht a versicht, duerch déi eenzel Mesuren souwuel seng Clienten ewéi sech selwer ze schützen. Sou gëtt no all Client de Stull ofgemaach an d'Material,d'Scheieren an d'Kämm, ginn desinfizéiert.

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Selbstdisziplin verlaangt de Coiffer vu sech selwer. Ausser senger Famill huet de Marc Weisen den Ament soss keng sozial Kontakter. Ausserdeem geet hie sech reegelméisseg testen.

Pro Client rechent de Marc Weisen eng hallef Stonn an. Hien schafft am Overal a mat enger Mask. Déi verschidden Zousazmesurë kaschte Geld. De Marc Weisen huet doduerch seng Präisser em 1,50 Euro gehéicht.

E grousse Coiffeursbetrib huet säi Personal, dat sinn 160 Leit, an 2 Ekippen opgedeelt. Ausserdeem kënnen si elo manner Clienten unhuelen. De Familljebetrib freet eng zousätzlech Participatioun vun 3 Euro pro Client pro Visitt.

D'Hygiène bei engem Coiffer gëtt grouss geschriwwen. Dat war och scho virum Coronavirus de Fall.