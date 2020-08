Déi parlamentaresch Petitiounskommissioun huet e Mëttwoch, an hirer leschter Sëtzung virun der Vakanz, 6 vun 10 Petitiounen zeréckbehalen.

Ee Sujet, deen (och an der Lescht bei de Petitiounen) ëmmer erëm zeréckkënnt, ass de Coronavirus, en anere sinn d'Loyerspräisser.

Petitiounskommissioun / Rep. Dany Rasqué

Dofir gëtt sech och direkt an zwou Petitioune mam Loyer beschäftegt. An enger gëtt gefuerdert, datt eng Wunneng loune méi bëlleg gëtt an enger anerer, datt een de Loyer soll kënne vun de Steieren ofsetzen. Et mierkt een einfach, datt ëmmer méi Leit Schwieregkeeten hunn, fir d'Enner beieneen ze kréien, seet d'Kommissiounspresidentin Nancy Kemp Arendt.

En anere grousse Sujet wier dann de Coronavirus: "Ee Petitionär huet zum Beispill gefrot, fir Schnelltester fir doheem ze maachen. Fir datt d'Leit selwer kënne kucken - eng nei Zorte vu Geste barrière."

D'Kommissioun huet e Mëttwoch de Moien och eng Petitioun zeréckbehalen, déi symbolesch e flott Zeeche wier, wéi d'Nancy Kemp Arendt mengt: "Zum Beispill déi vum Numm vum Futtballstadion, deen éischter no enger Lëtzebuerger Perséinlechkeet soll benannt ginn."

Ënnert deene 4 Petitiounen, déi net ugeholl goufen, war eng iwwert déi d'Membere vun der zoustänneger Kommissioun e bëssen hu misse schmunzelen. Do gouf gefuerdert, datt den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen an der Chamber bleift, also net an d'politesch Pensioun geet.



"Dat ass natierlech eng Petitioun, wou de Gast selwer gesot huet, datt dat net kéint sinn an datt dat seng Decisioun wier. Déi wier iwwregens och net méi réckgängeg ze maachen.", sou d'Kommissiounspresidentin.

Iwwert d'Joer gekuckt kënnen eng 5 Prozent vun de Petitiounen net ugeholl ginn. 30 Prozent mussen ëmformuléiert oder op eng aner Plaz geschéckt ginn, well d'Chamber net zoustänneg ass.

An déi responsabel Kommissioun schafft den Ament un engem neien Internetsite, op deem probéiert gëtt, de Wee, wéi een eng Petitioun areecht, besser z'erklären.