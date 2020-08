Alleguerten d'Clientë vun der Firma, déi Zil vun der Attack waren, goufen informéiert, genee sou wéi d'Police an d'CSSF.

Geschitt ass dës Attack op d'Firma zu Capellen vun e Sonndeg op e Méindeg.

Eng Cellule de crise gouf intern aktivéiert fir d'Sécherheet vun den Donnéeë vun de Clienten ze garantéieren. Et gouf sech an deem Kader och mat Experte vun der Post zesummegedoen, fir d'Situatioun z'analyséieren.

Unzeechen, dass et effektiv zu enger Fuite vun Donnéeë komm ass, ginn et bis ewell nach net, esou d'Edith Magyarics, CEO vun der Firma.

Investigatioune lafen, fir d'Source vun der Attack z'ermëttelen.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 5 août 2020

Victor Buck Services S.A. informe avoir été victime d’un incident de sécurité.Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 août 2020, la société luxembourgeoise Victor Buck Services S.A.(VBS), ayant son siège à Capellen, a été victime d’une attaque ciblée. Depuis lors, la cellule de crise de l’entreprise a été activée et ses équipes internes ont tout mis en place pour garantir la sécurité des données de clients. Les équipes opérationnelles et de sécurité de VBS, avec le soutien de différents experts de POST œuvrent 24h/24h pour notamment analyser le schéma d’intrusion, proposer des contre-mesures efficaces et des plans d’actions techniques pertinents, en vue de rétablir les services. Tous les clients de Victor Buck Services impactés par cet incident ont été prévenus de la situation ainsi que la police grand-ducale et la CSSF. « Les activités de VBS pourront reprendre leur cours habituel dès lors que tout risque sera écarté. », explique Edith Magyarics, CEO de Victor Buck Services et de poursuivre : «Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de constat d’éléments avérés de fuite de données. Par ailleurs, la distribution de documents via divers canaux de communications ainsi que les échanges de données entre Victor Buck Services S.A et ses clients sont momentanément suspendus. » Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine précise de l’attaque.