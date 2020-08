Et gouf a gëtt nach ëmmer Enkpäss bei verschiddene Vaccinë fir Puppelcher a kleng Kanner.

Den Ament ass d'Schluckimpfung fir Puppelcher géint Gastro-Entérite just an den Apdikten hei am Land, an net direkt beim Kannerdokter ze kréien. Dat confirméiert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV. De Vaccin géint d'Meningite C, deen am offiziellen Impfprogramm vun der Santé virgesinn ass, dogéint ass zu Lëtzebuerg nach ëmmer guer net ze kréien.

Wéi d'Gesondheetsministesch erkläert, hätten d'Verhandlunge mat Vaccinsproduzente wéinst der Corona-Kris Retard kritt an doduerch wier d'Reserve, déi Direction de la santé Enn zejoert ugeluecht hat, fréizäiteg opgebraucht gewiescht. Mat dëser Reserv sollt u sech d'Iwwergangsphas bis deen neie Marché iwwerbréckt ginn, dee regulär am éischten Trimester vun dësem Joer a Kraaft getruede wier.

D'Konsequenz war, datt Kannerdokteren net méi direkt mat verschiddene Vaccinë beliwwert goufen. An datt eng Rei kleng Kanner net geimpft konnte ginn, wéi eis de President vun de Lëtzebuerger Kannerdoktere Patrick Theisen op Nofro sot. D'Pediateren haten an Aussiicht gestallt kritt, de Problem wier bis Enn Juli geléist. Dat ass awer nëmme bedéngt de Fall.

De Vaccin géint d'Meningite ass, wéi gesot, nach ëmmer disponibel. Dovunner geet an der Äntwert op d’parlamentaresch Fro iwwregens mol eng Rieds.

D'Schluckimpfung géint d'Gastro-Entérite RotatecQ mussen d'Eltere selwer den Ament, an nach bis den 30. September op Ordonnance an d'Apdikt kafe goen a kréien se réischt nodréiglech rembourséiert. D'Pediatere fäerten, datt doduerch eng Rei Leit ofgeschreckt ginn. Firwat dës Impfung net direkt bei de Kannerdokteren disponibel ass obwuel de Vaccin hei am Land disponibel ass, geet aus der Äntwert net ervir.

Wéi mer op Nofro bei der Santé erkläert kruten, kéinten d’Dokteren nëmmen direkt vun der Santésdirektioun beliwwert ginn. Dee Stock wier den Ament eidel, wéi gesot.