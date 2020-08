D'Police mellt 3 Tëschefäll mat Gewalt vun e Mëttwoch op en Donneschdeg.

Um Mëttwoch de Mëtteg huet e Mann sech zu Esch déck de Batti gestallt a koum an Untersuchungshaft. Wéi d'Police schreift, hätt si géint 5 Auer an der Avenue de la Gare intervenéiert, wéinst engem alkoholiséierte Mann, deen eng Persoun virun engem Café attackéiert huet, déi dobäi awer net blesséiert gouf. De Mann hätt sech och net gepackt, wéi d'Beamten do waren, hätt déi aner Persoun ëmmer nees ugepöbelt an och probéiert, nach ee mol z'attackéieren. D'Polizisten hätten de Mann du bei den Dokter a mat deem senger grénger Luucht an d'Ausniichterungszell bruecht. Am Spidol an um Policebüro hätt de Mann ëmmer nees opgedréit an d'Beamte beleidegt an och ee Polizist ugespaut.

E Mëttwoch den Owend gouf op der Stater Gare an der Rue du Commerce kuerz virun 11 Auer eng Fra vun engem Onbekannten attackéiert. Hien hätt si um Hals gepaakt a mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen. Wéi der Fra hire Frënd d'Situatioun gesinn huet, huet deen dem Ugräifer eng gliese Fläsch op de Kapp geschloen an e mam Fouss gerannt. Den Onbekannten ass du mat bluddeger Kappwonn a Richtung Gare fortgelaf an huet sech do un d'Police geriicht. De Frënd vun der Fra, deen den Tëschefall bei der Police gemellt huet, gouf mat der Fra op de Policebüro bruecht. Alleguer déi Bedeelegt wiere voll gewiescht an de blesséierten Ugräifer hätt am Spidol randaléiert an hätt refuséiert, behandelt ze ginn. Hie wier medezinescht versuergt an an d'Ausniichterungszell bruecht ginn. Géint béid Männer gouf Plainte gemaach.

Kuerz viru Mëtternuecht da gouf am Garer Quartier an der Stad e Mann vun e puer Persoune mat Gewalt iwwerfall. Hie gouf mat enger eisener Staang a mat Fäischt op de Kapp geschloen a krut den Handy geklaut. D'Police huet d'Ugräifer direkt no der Dot net fonnt. Et gouf eng Enquête opgemaach.