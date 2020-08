D'Zil ass, sech e besseren Iwwerbléck vun der Covid-Kris ze verschaffen un Hand vun engem interaktiven Tableau.

Op dësem Tableau fënnt een ënnert anerem Grafiken, Rechnungen a Videoen.

Et handelt sech ëm e strategeschen Outil, deen dem Fuerscher et erlaabt, Modeller ze berechnen, ze verbesseren an auszewäerten.

Den Tableau soll et méi einfach maachen, fir den zoustännegen Autoritéite Recommandatioune mat op de Wee ze ginn, wéi d'sanitär Kris am Beschte ka geréiert ginn.

D'Software, déi vum LIST entwéckelt gouf, funktionéiert zwar schonn.

Operationell ass de System bis elo awer nach net.