Wéi d'Police mellt, koum et e Sonndeg géint 21 Auer an engem Café zu Péiteng op der Place de Marché zu engem handfeste Sträit tëscht e puer Persounen.

Nodeems d'Beamten informéiert goufen, dass op d'mannst ee Bedeelegte soll mat engem Messer verwonnt gi sinn, sinn direkt e puer Patrullen an den Asaz gefuer.

Op der Plaz goufen 2 blesséiert Persoune virfonnt, vun deenen eng Schnëttwonnen hat. Dës Persoun gouf medezinesch versuergt a koum fir e weidert Traitement an d'Spidol. Och déi aner Persoun hat, wéi d'Police schreift schwéier Blessuren.

De Parquet gouf informéiert an d'Police judiciare mat den Ermëttlunge beoptraagt.

Groe VW Touareg gesicht

Elo sicht d'Police dann no weideren Zeie vun dëser Dot. Et gëtt no engem anthrazitgroe VW Touareg gesicht, mat deem sech wuel dräi bis véier Persounen duerch d'Bascht gemaach hunn. D'Police schléisst net aus, datt d'Gefier auslännesch Nummereschëlder hat. Dowéinst sicht d'Police elo eventuell Zeien, déi hei Opschloss kënne ginn.

Och solle Leit, déi Fotoen oder Videomaterial vun der Dot oder den Evenementer dono hunn, déi kënnen hëllefen déi Leit, déi geflücht sinn, z'identifizéieren, sech bei der Police um 113 oder via Mail op spj.IP@police.etat.lu mellen.