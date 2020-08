Wéini gëtt ee vun der Santé a Quarantän gesat? Wéi ass et, wann een an der Vakanz ass an do retracéiert gëtt?

De manuelle Contact Tracing geet wieder, a werft vill Froen op, virun allem elo wou méi Fäll an méi Kontakter musse retracéiert ginn. Och d’Fro vu méigleche falschen Testresultater ass an de leschten Deeg opkomm. D’Monica Camposeo huet bei der Inspection Sanitaire nogefroot.

Eng 100 Persounen telefonéiere mat positiv geteste Leit an hire Kontakter oder schaffen am Hannergrond fir d’Technik z’assuréieren. De Virdeel vum manuellen Tracage wier, dass d’Persoune méi gezilt kënnen ugeschwat ginn. Dowéinst gëtt och d’Formatioun vun de Mataarbechter a Mataarbechterinnen ëmmer nees ausgebaut.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert: "Et gi verschidde Sprooche geschwat, well et ass jo och e längert Gespréich, wou d’Leit vill erziele mussen. De Service vum Tracage gëtt vu kompetenten a gedëllege Leit assuréiert."

An engem längere Gespréich hätt een och d’Méiglechkeet, d’Leit ze sensibiliséieren. Virun allem elo an der Vakanzesaison, wier et wichteg, dass sech jidderee senger Responsabilitéit bewosst ass.

Déi Responsabel vum Contact-Tracing, d'Prof. Laetitia Huiart: "Och wann een an d’Vakanz wëll ass et awer wichteg, sech un d’Quarantän ze halen. Et muss ee jo och un seng Famill denken, wann een déi zum Beispill besiche geet. Mir appelléieren an den Telefonsgespréicher immens vill un déi eege Verantwortung."

D’Inkubatiounszäit wier effektiv déi geféierlechsten. Dacks hunn d’Leit nach keng Symptomer an de Virus kann an engem Test nach net nogewise ginn. Et kéint een dowéinst och net vu falsch-negativen, also defekten Tester schwätzen.

Den Dr. Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Santé: "Vill méi kann d‘Prelevement net richteg gemaach gi sinn, zum Beispill well een net déif genuch an d’Nues oder an den Hals era war. Oder d’Prouf gouf um Wee an de Laboratoire beschiedegt. Méi wichteg ass awer den Zäitpunkt. Wann et ze fréi ass an d’Persoun sech eréischt ugestach huet, kann den Test de Virus nach net noweisen. Eréischt no e puer Deeg, ass een dann och um Test positiv."

Et wier wichteg ze betounen, dass en Testresultat eben ëmmer nach eng Momentopnam bleift.