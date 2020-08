An de soziale Medien mécht aktuell e Message den Tour, deen d'Leit viru Onéierleche warnt, déi elo mam Corona Sue maache wëllen.

Déi Onéierlech, déi uruffen, soen der Persoun, datt si mat enger anerer Persoun a Kontakt war, déi elo positiv op de Coronavirus getest goufen. Si géif dann elo e Kit fir den Test geschéckt kréien, dofir misst si awer hirem Affer seng Bankdate via Telefon matdeelen, fir déi 50 Euro ze iwwerweisen.

Sollt een dat net maachen, menacéieren déi Onéierlech och nach, datt een dowéinst elo eng Strof kéint kréien. Hei gëllt et, d'Donnéeë vun der Kaart op kee Fall weider ze ginn an am Zweiwelsfall op d'Santé oder bei d'Police unzeruffen.

Op eis Nofro en Dënschdeg krute mer vun der Police gesot, datt si bis ewell nach keen esou ee Fall gemellt kruten.