Zu Steesel gouf et en Donneschdeg den Owend 3 Blesséierter. An der rue Paul Eyschen sinn en Bus an en Auto anenee geknuppt.

Zwee Blesséierter gouf et bei der Kollisioun vun zwee Autoen um Boulevard Jean Ulveling an der Stad. An op der N10 zu Waasserbëlleg sinn e Motorrad an en Auto net laanschteneen komm. Eng Persoun gouf verwonnt.



Dernieft mellt de CGDIS eng Partie Bränn, wou et beim Materialschued bliwwen ass. Sou z.B. géint 23.15 Auer zu Elleng an der route d'Erpeldange. Hei hat e Gaardenhaische Feier gefaangen. D'Pompjeeë vun Munneref an Duelem hu geläscht.