Meteolux huet um Freideg de Moien eng Alerte orange fir e Samschdeg erausginn. Ma och um Freideg gëllt schonn déi selwecht Meteo-Warnung.

Gewarnt gëtt wéinst den héijen Temperature vu bis zu 35 Grad.

[Vigilance météo orange] Meteolux ayant émis un avis de grande chaleur pour le Luxembourg, voici quelques conseils utiles afin de passer les prochaines heures sans encombre pic.twitter.com/jlpnBrKff9 — CGDIS (@CGDISlux) August 7, 2020

Aktuelle Previsiounen no klammen d'Temperaturen och um Sonndeg an och déi nächst Woch op 36 bis 37 Grad. Vereenzelt ass vun 38 Grad Rieds, sou z.B. fir en Dënschdeg.

Wee wëlles hat elo spontan de Weekend op de Stauséi ze fueren, fir sech do e bëssen ofzekillen, deem sief gesot, dass do d'Plaze schonn all ausgebucht sinn. Ween also nach keng Reservéierung gemaach huet, muss sech no enger Alternativ ëmkucken.

Plagen um Stauséi fir de Weekend schonn ausgebucht