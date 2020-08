Eng Kaart mat den Infektiounszuelen pro Gemeng, suergt fir Kritik vu Kommunal-Politiker. Sou géife verschidde Gemengen nämlech stigmatiséiert ginn.

D'Dokument gouf mat der Äntwert vun der Gesondheetsministesch op eng parlamentaresch Fro vum Jeff Engelen publizéiert. Ongewollt, schreift d'Tageblatt.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Jeff Engelen, mat der Kaart vun den Infektiounen

Bis ewell gouf et jo just eng Kaart mat den Infektiounen pro Kanton. Der neier Kaart no, ginn et déi meescht Infektiounen an der Stad, Déifferdeng an Esch.



Iwwerdeems gouf en Donneschdeg bekannt, datt zwee Lëtzebuerger Patiente vun däitschen Klinicken ofgewise gi wieren, trotz negativem Corona-Test. De Gesondheetsministère hätt missen intervenéieren.