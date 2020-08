De Satellittebedreiwer SES schwätzt vun engem zolitten éischten Hallefjoer, och wann déi wichteg Zuelen no ënne weisen.

Den Ëmsaz louch bei 947,5 Milliounen Euro, 1,5% manner wéi bannent der selwechter Period zejoert. Beim Netto-Benefice sti 86,4 Milliounen am Tableau. Am éischten Hallefjoer 2019 gouf nach e bal duebel sou héije Gewënn realiséiert vun 169,2 Milliounen.

De Satellittenoperateur passt d'Joresprevisioune liicht no ënnen un a viséiert lo nach en Ëmsaz vun 1,86 bis 1,90 Milliarden. Ugangs war een do vun 1,92 bis 2 Milliarden ausgaangen.

D'Geschäfter wiere gutt gelaf, seet de CEO vun SES, Steve Collar, deen vu Konditioune schwätzt, déi net einfach waren. Ënner anerem hätt een am Ufank vun der Covid-Kris Mesurë geholl, fir Käschten ze spueren. Méi spéit hätt ee wichteg Accorde mat internationalen Televisiounsakteure kënnen ënnerschreiwen.

D'SES wier net immun géint eng Situatioun, an där et international Lockdowns gëtt. Den Impakt vun der Corona-Kris hätt sech am éischten Hallefjoer zwar a Grenze gehalen, heescht et am Communiqué. Fir dat zweet Hallefjoer stellt ee sech awer drop an, datt déi global Pandemie e méi groussen Impakt op d'Performance wäert hunn. Zu Lëtzebuerg konnte jo Entloossungen am grousse Stil evitéiert ginn. E Mëttwoch gouf annoncéiert, datt e „Plan de maintien dans l'emploi" zesumme mat de Gewerkschaften OGBL an LCGB ënnerschriwwe gouf.