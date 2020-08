Vum 8. August un dierfe Persounen, déi hire Wunnsëtz an Algerien hunn, net méi an de Grand-Duché areesen.

Mat Bléck op déi aktuell Corona-Situatioun goufe weider sanitär Mesuren en place gesat. Vum 12. August u muss jiddereen, deen aus engem Drëttstaat via Fliger areest a méi wéi 11 Joer huet, en negativen Test matbréngen, deen net méi laang wéi 48 Stonne virum Vol gemaach gouf.

Drëttstaaten, déi net dovu betraff sinn: Australien, Kanada, Marokko, Tunesien, China, Georgien, Japan, Neiséiland, Ruanda, Südkorea, Thailand an Uruguay.

Weider Detailer kënnt Dir am Communiqué noliesen.

Schreiwes

Communiqué du ministère des Affaires étrangères et européennes relatives aux restrictions temporaires en matière d'immigration (08.08.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministère des Affaires étrangères et européennes tient à informer que le Grand-Duché de Luxembourg a donné suite à la recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction du 30 juillet 2020.

La liste de pays tiers dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l'UE est par conséquent mise à jour en retirant, avec effet au 8 août 2020, l'Algérie de la liste.

Les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence en Algérie ne seront ainsi plus autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à partir du 8 août 2020.

La liste actualisée de pays tiers dont les résidents sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg se présente donc désormais comme suit:

• Australie

• Canada

• Chine (sous réserve de réciprocité au niveau de l'Union européenne)

• Géorgie

• Japon

• Maroc

• Nouvelle-Zélande

• Rwanda

• Corée du Sud

• Thaïlande

• Tunisie

• Uruguay

Pour rappel que les restrictions temporaires pour les autres ressortissants de pays tiers restent en place jusqu'au 15 septembre 2020 inclus.

Vu l'évolution épidémiologique à l'échelle mondiale et afin de limiter la propagation et l'importation du SARS-CoV-2 à travers l'espace Schengen, des mesures sanitaires supplémentaires à la frontière extérieure aérienne du Grand-Duché de Luxembourg viennent d'être introduites : à partir du 12 août 2020, tout ressortissant de pays tiers de onze ans ou plus, y compris les personnes titulaires d'une autorisation de séjour temporaire ou d'un titre de séjour, souhaitant se déplacer par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg depuis un pays tiers ne figurant pas sur la liste de pays tiers précitée, doit obligatoirement présenter avant l'embarquement le résultat négatif d'un examen biologique à la recherche de l'ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 heures avant le vol.

Les membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, d'Andorre, de Monaco et du Vatican/Saint-Siège, ainsi que des autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse disposant d'un droit de séjour dans un des États membres susmentionnés ne sont pas concernés par cette mesure.