D'Uni.lu huet den 13. Mäerz d'Klassesäll missen zoumaachen an bal all Student huet d'Coursë missten online vun doheem aus suivéieren.

Wéi d'Regierung viru 5 Méint decidéiert huet, d'Schoulen zouzemaachen, ass op der Uni relativ séier reagéiert ginn. D'Proffen an dat administratiivt Personal sinn an den Teletravail geschéckt ginn. D'Studenten hunn hir Coursen a méi spéit d'Examen online gemaach, mat Ausnam vun de Medezinsstudenten.

Rentrée Uni.lu / Rep. Morgane Denozi

D'Vizedirektesch Catherine Léglu erkläert, wei dëst gehandhaabt gouf:

«Dans la majorité des cas, les cours ont eu lieu soit à distance par Moodle, soit à distance en temps que cours filmés. Dans certains cas les professeurs ont préféré envoyer les documents aux étudiants et travailler avec eux en mode non présentiel en faisant des discussions en ligne.»

Dernieft hunn eng Rei Studenten hiert Auslandssemester wéinst dem Virus missen annuléieren. Ma d'Universitéit erméiglecht dëse Schüler eng weider Chance, fir an den nächste Jore vum Erasmus-Programm kënnen ze profitéieren.

« L'étudiant n'est pas obligé d'organiser une autre mobilité si la mobilité était prévue pour l'été 2020. En revanche pour l'automne 2020, ce n'est pas nous qui ayant annulé la mobilité, c'est plutôt les autres universités qui ont décidé de ne pas accepter d'étudiants en mobilité. Et à ce moment là, dans la plupart des cas ils auront bien sûr la possibilité de faire une demande pour une mobilité »

Et kann een elo nach net zu 100 Prozent soen, wei d'Rentrée op der Uni wierklech wäert ausgesinn, ma d'Vizedirektesch verséchert, dass op all Detail opgepasst gëtt.

«Bien sûr nous allons suivre les consignes gouvernementales. En revanche, ce que nous avons annoncé déjà, c'est que ce sera une rentrée en mode hybride. C'est-à-dire tous les grands groupes, les cours magistraux, par exemple, auront lieu à distance, sauf s'ils peuvent se faire dans des groupes plus petits. Ce que l'on veut dire par un grand groupe ou un petit groupe, ca dépend un petit peu de la taille des salles, de la taille des effectifs et du type d'activités qui est prévu.»

De Virus huet och en Impakt op d'Aschreiwunge fir d'Wantersemester 2020. Zum Beispill ginn et manner Inscriptioune vun net europäesche Studenten, wéinst eventuelle Rees-Barrièren.

Ma dat ass net den eenzege Constat, dee gezu gëtt.

«On remarque un peu près le même nombre d'étudiants luxembourgeois que d'habitude. On a légèrement plus d'étudiants de la Grande-Région que d'habitude. Je crois probablement tout simplement parce que ces étudiants là ont décidés de ne pas partir plus loin dans leur propre pays mais plutôt de rester de chez eux.»

D'Uni.lu erhofft sech trotz allem e gudde Start an dat neit akademescht Joer.