De Fond National de la Recherche huet eng nei Form vu Publicitéit benotzt, fir seng Aarbecht der breeder Mass ze presentéieren.

De Fond National de la Recherche huet op eng interaktiv Campagne gesat, déi et an där Form nach ni zu Lëtzebuerg gouf, fir hir Recherchë méi zougänglech ze maachen.

Déi respektiv Plakater sinn nach bis de Méindeg 10. August op all Tramsstatioun an der Stad installéiert. Hannert de Biller si kleng Texter, an deenen d'Fuerscher hire Projet kuerz erklären. Esou kann een d'Zäit, déi een op den Tram waart, notzen, fir eppes iwwer d'Fuerschung zu Lëtzebuerg gewuer ze ginn.

Fir d'Campagne gouf och eng Homepage ageriicht. Donieft ginn et och Postkaarten, déi ee gratis online bestelle kann.