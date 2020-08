E Motocyclist, dee vu Mäerzeg koum, ass an enger Kéier gefall, iwwert d'Strooss gerutscht an an e Gruef laanscht d'Strooss gefall.

Fir de 44-Joer-ale Mann vun Nidderfeelen koum all Hëllef ze spéit. D'Police Technique huet op der Plaz ënnersicht, wéi et zum Accident koum. De Parquet huet eng Autopsie ugefrot. D'Pompjeeë vu Mäerzeg an Ettelbréck waren am Asaz, grad ewéi de Samu Nord an d'Ambulanz vun Ettelbréck.