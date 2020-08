An den nächsten Deeg wäerten Temperature vun iwwer 35 Grad op d'Awunner aus dem Grand-Duché duerkommen.

Dowéinst huet den Direkter vun der Santé e Samschdeg de Mëtteg de Plan canicule declenchéiert.

Fir eeler a vulnerabel Leit mat chronesche Krankheeten, Häerz- an Nierekrankheete stellen dës Temperaturen e besonnesch grousse Risk duer. D'Santé erënnert drun, dass et heiheem ee Plan canicule gëtt. Do ginn Hëllefen a Visitten doheem offréiert fir eeler Leit iwwer 75 Joer oder Persoune mat limitéierter Mobilitéit, déi net vun der Fleegeversécherung profitéieren. Et gëtt no hinne gekuckt, dass se net deshydratéieren.

Wann een eeler oder vulnerabel Leit a sengem Ëmfeld huet, soll ee reegelméisseg no hinne kucken a kontrolléieren, ob genuch Waasser do ass an déi betraffe Leit och genuch Flëssegkeet zou sech huelen.

Vill drénken an ustrengend Aktivitéite vermeiden

Fir jidderee gëllt bei dëser Hëtzt déi gëlle Reegel, vill drénken, op d'mannst 1,5 Liter den Dag. Mat Sonnecrème an engem Sonnenhutt soll ee sech schützen, fir de Risiko vun Hautkriibs ze verréngeren. Donieft gëtt recommandéiert, d'Fënsteren zouzeloossen, fir dass keng Hëtzt an d'Haus erakënnt. Am beschten ass et, d'Wunneng owes ze lëften.

Grad am Héichsummer bei Temperaturen iwwer 30 Grad soll ee vermeiden, Sport ze maachen oder sech kierperlech vill unzestrengen.

Fir weider Renseignementer a puncto Hëtzt kann ee sech bei der Inspection sanitaire ënnert der Nummer (+352) 247-85653 mellen. Weider Informatioune fënnt een och um Site vun der Santé an an der Broschür «Attention canicule – Prenez soin de votre santé ! /Hitzewelle - Achten Sie auf Ihre Gesundheit !».

© Santé

Temperature vu bis zu 38 Grad gi sech um Samschdeg a Sonndeg erwaart.

Schreiwes vu Meteolux um Samschdeg, 14.07 Auer

Procédure Alerte MeteoLux lancée le:08/08/2020 à 14:06:39.

Vigilances MeteoLux: Alerte Rouge. Grande chaleur température maximale supérieure à 35 degrés celsius, pour le sud du pays. Valide pour l'échéance du: 09/08/2020 10:00 au 09/08/2020 21:00.

© www.meteolux.lu

Ma nom Weekend ass et nach net gedoe mat der Hëtzt. Och déi Deeg dono bleift et extrem waarm an dat eent oder anert Donnerwieder ass och méiglech.

Wéinst den aktuelle Wiederkonditiounen, kéint och den europäeschen "seuil d'information" fir Ozonwäerter vun 180 µg/m3 an den nächsten Deeg erreecht ginn.

Déi aktuell Ozonwäerter op www.emwelt.lu

Schreiwes

Plan canicule : le Directeur de la santé déclenche l'alerte rouge (alerte de grande chaleur) (08.08.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé Suite aux informations et prévisions météorologiques de MétéoLux, annonçant des températures supérieures à 35°C pour les prochains jours, avec maintien d'une température moyenne supérieure à 23 degrés, le Directeur de la santé a ordonné le déclenchement du niveau 3, l'alerte rouge dans le cadre du plan d'action 2020 en cas de grande chaleur (plan canicule).

Les températures élevées sont susceptibles de causer des problèmes de santé pour certaines catégories de personnes, notamment pour les personnes âgées, les nourrissons et les personnes souffrant d'une maladie chronique, telle qu'une maladie cardiaque ou encore une maladie des reins.

Le plan canicule propose aux personnes de 75 ans ou plus, vivant seules (ou avec une personne non valide), à autonomie limitée, peu entourées et sans aide de la part de l'assurance-dépendance, de s'inscrire ou de se faire inscrire sur une liste pour bénéficier de visites de surveillance et d'aide à l'hydratation en cas de forte chaleur.

Le déclenchement de l'alerte rouge implique la mise en œuvre du programme de visites des personnes telles que retenues sur ces listes préétablies par la Croix-Rouge luxembourgeoise. Les visites, opérées par la COPAS (avec les réseaux d'aide et de soins à domicile), prennent effet à partir du 8 août.

Les précautions qui prévalent durant la pandémie, et qui sont mises en œuvre par les réseaux d'aide et de soins lors de tout passage au domicile, restent d'application.

Les recommandations sanitaires en cas d'une vague de grande chaleur et bons conseils, ainsi que le nouveau dépliant « Attention canicule – Prenez soin de votre santé ! », peuvent être consultés sur le Portail santé www.sante.lu.