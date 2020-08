4 Camionschauffere waren am Hafen zu Mäertert an d'Musel schwamme gaangen, wéi op ee mol ee vun de Chauffere gedaucht an net méi eropkomm ass.

Dat huet d'Police an der Nuecht op e Sonndeg gemellt.

Déi aner Männer hätten den 112 geruff, wouropshin eng grouss Sichaktioun vun de Fräschemänner vum CGDIS, der Police, de Pompjeeën an de Rettungskräften ageleet gouf. D'Daucher konnten eng Stonn méi spéit awer just nach d'Läich vum 45-Joer-ale Mann aus Rumänien aus dem Waasser huelen.