E Samschdeg den Owend sinn an der avenue L. Salentiny 2 Persounen opfälleg ginn, well se eng Policepatrull vernannt hunn, wéi déi laanscht gefuer ass.

D'Polizisten hu kuerzerhand d'Kéier gemaach, fir déi 2 Männer ze kontrolléieren. Wéi déi dat matkritt hunn, hu se d'Been an de Grapp geholl a si fortgelaf. Ee vu béide konnt kuerz drop an der Groussgaass gepëtzt ginn.

Deen anere konnt no enger laanger Poursuite hannert engem Gaart vun engem Haus an der rue Pierre Wiser gestallt ginn. Hien ass an zimmlech aggressiver Manéier op d'Policebeamten duergaangen, wouropshin déi Pefferspray agesat hunn, sou d'Erklärung am Police-Bulletin.

Béid Persoune koume mat op de Policebüro, wou se alles anescht wéi kooperativ waren. Si haten allebéid gedronk an ee vun hinnen hat och eng verbuede Waff bei sech. Den aneren huet mussen an d'Ausniichterungszell.

Et gouf Protokoll gemaach, well ee sech mat falschem Numm ausginn huet, wéinst illegalem Waffebesëtz, Rebellioun a Beamtebeleidegung.