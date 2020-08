D'Police gouf an d'rue Mathias Birton geruff, well do ongeféier eng Dose Leit nach moies um 5 Auer mat Gejäiz an haarde Musek negativ opgefall sinn.

D'Party gouf doropshi vun der Police opgeléist. Zu Esch gouf eng Party an der rue Léon Jouhaux gemellt, dat e Samschdegowend géint 23.30 Auer. Hei wieren eng 10-15 Leit beieneen an d'Musek wier zimmlech haart, hat et geheescht. Wéi d'Police op der Plaz ukomm ass, huet se tatsächlech 2 Famillen ugetraff, déi am Gaart gefeiert hunn. Si hu sech allerdéngs un d'Covid-19-Bestëmmunge gehalen. Si goufen dunn och just op d'gesetzlech Bestëmmunge wat d'Nuetsrou ugeet higewisen. Führerschäiner agezunn Vun e Samschdeg op e Sonndeg goufe 4 Führerschäiner agezunn, all Kéiers well d'Chaufferen ze vill Alkohol gedronk haten.