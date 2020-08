Sechs Touristen aus Lëtzebuerg sinn den Ament a Süditalien bei der Küstestad Monopoli a Quarantän.

Italienesch Medie schreiwen, dass dës Persounen zu Lëtzebuerg en Test gemaach hätten. Si kruten dat positiivt Testresultat awer, wéi si schonn an Apulien ukomm waren.

Déi italienesch Autoritéite mellen, dass dës 6 Fäll net an déi regional Statistik afléisse sollen. D'Touriste wiere mëttlerweil, ënnert der Opsicht vun de lokalen Autoritéiten an enger Vakanzewunneng bei Foggia, wou si d'Quarantän kënne verbréngen.

Déi 6 Persoune wieren asymptomatesch an et géing hinne gutt goen, heescht et weider an den italienesche Medien.

Et sief dann drun erënnert, dass d'Santé positiv Tester och un aner Länner melle muss, wa sech déi positiv geteste Persounen am Ausland ophalen.