120 Protokoller wéinst falsch Parke waren et d'lescht Woch, an och dëser Deeg waren nees sëllege Leit um Stauséi betraff.

E Mangel u Parkplaze géif et den Ament um Stauséi awer net méi ginn, esou déi politesch Reaktioun. Den Tim Morizet war op Ënsber nofroen.

Et ass déi éiweg Debatt ronderëm de Stauséi. Eng Trafic- an eng Parksituatioun, déi den Awunner ze schafe mécht. Zanter der neier Summer-Saison gouf awer vergréissert. Eng Rëtsch Parkplaze koumen dobäi. D'Capacitéiten op de beléiftste Plagen hu sech souguer verduebelt.

Dovu 600 zu Ënsber an 100 zu Lëlz. Duerch d'Verlagerung vun der Mass u Leit, fir weekends brauch ee jo eng Reservatioun, sinn et ëmmer méi Leit, déi hire Wee wärend der Woch op de Stau fannen. Konkret heescht dat och manner Autoen zu de Spëtzenzäiten. Ma duerch déi méi streng Covid-Kontrolle vun der Police géifen déi schwaarz Schof elo och offiziell méi opfalen.

An de leschte Jore wär et effektiv scho méi dacks zu Fäll komm, wou Ambulanze wäertvoll Zäit verluer hunn, well se net laanscht d'Autoe komm sinn. Zeenen, déi een hei an der Gemeng net méi well erliewen.