De Weekend iwwer hunn d'Pompjeeën direkt e puer Mol misse wéinst Bränn intervenéieren.

An der Grouss-Strooss zu Biergem koum et e Sonndeg den Owend géint 17.26 Auer zu engem gréisseren Asaz. D'Pompjeeë goufe geruff, well en Haus Feier gefaangen hat. Blesséiert gouf keen, ma de Materialschued wier ganz héich.

Vegetatiounsbränn uechter d'Land

Zu Rippweiler huet e Sonndeg wéinst der Dréchent an der Hëtzt e Feld gebrannt. Eenzel méi kleng Hecke-Bränn goufen et um Cents an zu Péiteng.

CGDIS warnt: Keng gliese Fläschen oder Zigarettestëmp an d'Natur geheien

Déi héich Temperature kënne souwuel fir de Mënsch, wéi och fir eis Natur geféierlech sinn. Net nëmmen op de Felder a Bëscher, mä iwwerall, wou d'Vegetatioun dréchen ass, soll een oppassen, datt et net zu engem Brand kënnt an dowéinst keng gliese Fläschen oder Zigarettestëmp an d'Natur geheien.