Meteolux warnt virun héijen Temperaturen uechter d'Land. Tëscht 33 a 35 Grad gi sech erwaart.

Schreiwes vu Meteolux e Méindeg, 6.28 Auer

Procédure Alerte MeteoLux lancée le:10/08/2020 à 06:28:22.

Vigilances MeteoLux: Alerte Orange. Grande chaleur température maximale de 33 à 35 degrés celsius, pour tout le pays.

Valide pour l'échéance du: 11/08/2020 11:00 au 11/08/2020 21:00.

Dofir gëllt weiderhin, ustrengend kierperlech Aktivitéiten daagsiwwer besser sinn ze loossen, genuch ze drénken, net ze vill Zäit an der Sonn ze beréngen, d'Wunneng eréischt owes oder moies fréi ze lëften an no eelere Leit ze kucken, fir sécher ze goen, dass si genuch drénken.

Och déi nächst Deeg ass et nach net gedoe mat der Hëtzt. Et bleift weiderhin extrem waarm. Wéinst den aktuelle Wiederkonditioune kéint den europäeschen "seuil d'information" fir Ozonwäerter vun 180 µg/m3 erreecht ginn.

