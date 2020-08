E Freideg den Owend hat d'Police et an der Stad an der Rue du Fossé mat enger gréisserer Grupp ze dinn.

D'Leit waren alkoholiséiert an hu sech net un déi sanitär Reegele gehalen. Doropshin huet d'Police si opgefuerdert, sech un dës Reegelen ze halen. Allerdéngs war eng Persoun dobäi, déi dat net konnt, well se keng Mask bei sech hat. Wéi de Mann doropshi protokolléiert gouf, huet hie wéineg Vertsändnis gewisen. Aner Persounen aus der Grupp hunn iwwerdeems d'Aarbecht vun de Beamte behënnert, esou dass Verstäerkung geruff gouf. Wéi weider Patrullen ukomm sinn, hat sech d'Situatioun och liicht berouegt. Just de Mann ouni Mask, dee staark alkoholiséiert war, war nach ëmmer net ze berouegen an esou huet ee sech decidéiert, fir e mat op de Police-Büro ze huelen. Dëst huet him awer guer net gefall an huet sech gewiert an d'Poliziste beleidegt, doropshi gouf hie vun de Beamten immobiliséiert. Weider hu si bei him och eng kleng Quantitéit Cannabis fonnt.