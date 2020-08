D'Decisioun vun der CSSF baséiert sech op eng europäesch Direktiv.

D'Kontrollkommissioun fir de Lëtzebuerger Finanzsecteur CSSF huet eng Strof vu 4,6 Milliounen Euro géint d'BIL decidéiert, well d'Bank sech net un d'Reegele gehalen hätt, fir Blanchiment an Terrorfinanzéierung ze verhënneren. Dat huet d'CSSF haut matgedeelt. Dës Decisioun geet allerdéngs schonn op de 16. Mäerz zeréck. Dat well den Delai fir Recours anzeleeën, deen normalerweis ee Mount laang ass, duerch de Confinement mat no hanne geréckelt ass.

Zanterhier hätt d'BIL, wéi si e Méindeg an engem Communiqué betount, alleguer d'Problemer behuewen, déi d'CSSF bei zwou Stéchprouwen an de Joren 2017 an 2018 opgedeckt hat. Ausserdeem hätt ee bis ewell och net matkritt, dass et iwwert d'BIL zu Geldwäsch oder Terrorfinanzéierung komm wier, esou d'Bank weider.

D'Decisioun vun der CSSF baséiert sech op eng europäesch Direktiv, déi den EU-Memberstaaten erlaabt an der Lutte géint Geldwäsch an Terrorfinanzéierung wesentlech méi streng géint Abuse virzegoen. Dozou gehéiert ënnert anerem, dass d'Nimm vun de concernéierte Banken ëffentlech genannt ginn an d'Strofe proportional zum Chiffre d'affaires vun de Banke gerechent ginn an deemno no uewen net méi limitéiert sinn.

