D'ONG huet de leschte Freideg ugefaangen Hëllefspäck an Iessen ze verdeelen. An enger Stad wou alles futti ass dat net esou einfach.

ONGen am Libanon - Reportage Danny Rasqué

"D'Populatioun am Libanon ass dréngend op Hëllef ugewisen." Dat betounen d'ONGen, déi op der Plaz aktiv sinn.

Am Nopeschland vu Syrien an Israel war d'Situatioun scho virun der Explosioun vun der leschter Woch schwiereg, ma elo wou d'Halschent vun der Haaptstad zerstéiert ass, dierften d'Leit nach Joren ënnert dëser Katastroph leiden, esou de Frederic Haupert, den Direkter vu CARE zu Lëtzebuerg.

D'ONG huet de leschte Freideg ugefaangen Hëllefspäck an Iessen ze verdeelen. An enger Stad wou alles futti ass, dorënner och den Hafen, ass dat net esou einfach. Grouss Deeler vun der Stad sinn nëmme schwéier accessibel; och wann Hëllefsorganisatioune sinn esou Urgencë kennen an ze geréiere wëssen.

De Frederic Haupert: "Mir schaffen den Ament mat 5 lokale Partner zesummen. D'Situatioun ass net ganz stabel an dofir musse mer zouverlässeg sécher stellen, datt jiddereen areecht gëtt. Datt absolut Neutralitéit vun der Hëllef garantéiert ass. dat heescht mir schaffen an all Quartier, wou Hëllef dringend gebraucht gëtt an och mat all Communautéit zesummen."

SOS Villages d'Enfants Monde ass eng aner ONG, déi schonn zënter 50 Joer am Libanon aktiv ass. Se huet 3 Kannerdierfer am Land, Schoulen a verschidde Projeten, fir déi vulnerabel Communautéiten z'ënnerstëtzen.

Elo geet et drëm, ganz séier em Nouthëllefprogramm op d'Been ze stellen, seet d'Directrice Sophie Glesener: "Natierlech eisen éischte Fokus sinn ëmmer d'Kanner. Déi leiden no esou enger Katastroph am meeschten. Aus Erfarung wësse mer, dass Kanner dacks op eemol eleng do stinn, ouni Elteren. Oder si goufe getrennt vun hire Familljen, esou dass mer an der éischter Phase emol kucken, déi Kanner an engem vun eisem 3 Kannerdierfer opzehuelen."

Do ginn se dann och psychologesch betreit, well natierlech och d'Kanner dacks no esou enger Katastrophe en Trauma hunn.

An enger zweeter Phase verdeelen d'SOS Villages d'enfants monde Éischthëllefkitten a Bongen, fir datt och déi Leit, déi alles verluer hunn, Iessen, Waasser an Hygiènesartikele kréien. Dono kommen dann edukativ Projeten un d'Rei an natierlech den Neesopbau.