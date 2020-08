Munch Gemengen hu sech no der Publikatioun vun zwou deementspriechende Landkaarte stigmatiséiert gefillt.

Sollen d'Infektiounszuele pro Gemeng verëffentlecht ginn oder net? Nodeems 2 deementspriechend Kaarten, déi weisen, wéi vill Infektiounen et a wéi enger Gemeng tëschent dem 22. Juni an dem 12. Juli ëffentlech gouf, hu verschidde Gemenge sech stigmatiséiert gefillt. Anerer fannen d'Informatiounen allerdéngs nëtzlech. D'Fanny Kinsch war op Déifferdeng, an d'Stad, an op Kiischpelt nofroen.

Corona-Kaart / Rep. Fanny Kinsch

Op der Kaart, déi d'Zuel vu Fäll par Rapport zu den Awunner weist, ass Kiischpelt ganz däischter rout. An absolutten Zuele sinn nëmme 5 Leit infizéiert gewiescht, ma et wunnen och just eng 12 Honnert Leit an der Gemeng. De Buergermeeschter Yves Kaiser wosst iwwert déi 5 Fäll Bescheed, ma just zoufälleg.

"Ech sinn duerch Zoufall, dat war esou Mëtt/Enn Juli, gewuer ginn, datt mir anscheinend en Hotspot wiere vum Corona, do war ech och erstaunt an ech hunn du Kontakt mat der Santé opgeholl, fir mat hinnen doriwwer ze schwätzen, a si sote mer dunn, "Jo, mir haten effektiv déi 5 Infektiounsfäll""

Méi Informatiounen, ob déi 5 Fäll zesummenhänke géifen oder a wéi engem Duerf et war, hätt hien net kritt an zanterdeem hätt hien näischt méi héieren, soudatt den Yves Kaiser dovunner ausgeet, datt d'Situatioun sech berouegt hätt. Mëttlerweil géif d'Santé sech nämlech bei de Buergermeeschtere mellen, wann et vill Infektioune bei hinne géife ginn. Mee...

"Et infizéiert ee sech net onbedéngt do, wou een da wunnt, dat heescht: mir sinn eng kleng ländlech Gemeng, déi meescht vun eise Leit ginn ausserhalb schaffen, dat heescht: wou kommen déi Infektiounen hir?"

A sengen Ae géif d'Kaart mat den Infektioune pro Gemeng net vill aussoen, seet de Kiischpelter Buergermeeschter. Anescht gesäit dat d'Stater DP-Buergermeeschtesch Lydie Polfer - si fënnt et wichteg, datt d'Leit sou gutt wéi méiglech informéiert sinn.

"De Fakt ass, dat do geet an deem Sënn och net duer. Et ass wichteg, datt een Donnéeën huet, richteg Donnéeën, esou vill wéi méiglech, fir eeben esou déi richtegst wéi méiglech Decisiounen ze huelen."

D'Stad Lëtzebuerg hat an absolutten Zuelen déi meeschten Infektiounsfäll, par Rapport zu der Awunnerzuel awer net. Et géif een also dovunner ausgoen, datt een eppes richteg géif maachen, seet d'Lydie Polfer. Ma wat ee méi Informatiounen hätt, wat een och als Gemeng méi maache kéint. Virun e puer Woche wier si zum Beispill gewuer ginn, datt et an 2 Wunnenge mat Chambres meublées Fäll gouf.

"Ech hunn doropshin eeben och all de Proprietären, déi Chambres meublés verlounen, well déi musse jo eng Autorisatioun vum Buergermeeschter hunn, ech hunn all deenen e Bréif geschriwwen, wou ech se am Allgemengen drop opmierksam gemaach hunn, datt eeben, wa Leit Saachen deelen, ob dat elo d'Kichen ass oder d'Buedzëmmer, oder eng Salle à manger, datt dat natierlech eng besonnesch Erausfuerderung ass am Sënn vum Respekt vun de Geste Barrières."

Déifferdeng ass déi Gemeng am Süden vum Land, déi Enn Juni/ugangs Juli am stäerkste betraff war - däischterrout ass d'Gemeng op der Kaart. Ganz verwonnert hätt hien dat net, seet de CSV-Schäffen Tom Ulveling, bei enger Gemeng mat 111 verschiddenen Nationalitéite géif ee vläicht net jiddereen d'selwecht gutt erreechen. Et géif een d'Efforten elo verstäerken.

"Mir hunn decidéiert am Schäfferot, dass mer iwwert d'Veräiner, iwwert d'Kierchen, an esou wäerte versichen un d'Leit erunzekommen, datt déi de Message solle viru ginn."

Och den Déifferdenger Schäffen ass der Meenung, datt eng Opschlësselung vu Fäll pro Gemeng Sënn mécht.

"Ech si schonn der Meenung, dass dat wichteg ass, dass een d'Zuelen huet, well contrairement zu där anerer Opfaassung, dass ee seet, da géing een do Panik maachen, mee ech mengen, et ass ee gewarnt."