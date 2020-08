D'Gabrielle de Jong war wärend der 1. Corona-Well vill mam Virus geplot. D’Fra huet hir Mamm un de Suitte vum Covid-19 verluer a gouf selwer infizéiert.

"geheelt" Covid-Patientin / Reportage Chris Meisch

D'Gabrielle de Jong huet 66 Joer an ass wärend der Corona-Zäit hir krank Mamm an d'Altersheem besiche gaangen. Si hat de Covid-19 an ass 2 Deeg nom Besuch vun hirer Duechter am Alter vun 88 Joer verscheet. Knapps eng Woch méi spéit huet d’Gabrielle de Jong sech net méi esou wuel gefillt an éischt Unzeeche vu Symptomer verspiert. Si war positiv a geet dovun aus, sech wärend hirer Besuchszäit am CIPA ugestach ze hunn.

„Dunn hunn ech mech an der Veranda komplett isoléiert. Mäi Mann a mäi Jong hu sech dunn ëm mech gekëmmert an hunn ofgewaart an ofgewaart an ëmmer mam Ministère a mam Dokter Kontakt gehat an no 15-17 Deeg hunn ech dunn awer eng Longenentzündung no kritt. Also esou spéit eréischt. An du sinn ech op Esch an d'Spidol komm a vun do aus gutt versuergt gi mat Antibioticken, keng Reha an dunn op Uewerkolpech an duerno heem komm an awer nach mat vill Angscht, wëlls du net weess wat kënnt an net weess wéi et geet.“

Den 2. Abrëll ass d’Gabrielle de Jong positiv getest ginn, entretemps si méi wéi 4 Méint vergaangen. Nees heem goe konnt si awer eréischt den 8. Mee. E ganze Mount huet d‘Fra géint de Coronavirus misse kämpfen, ma eleng déi kierperlech Suitte wieren awer net déi schlëmmste gewiescht, sou d'Gabrielle de Jong.

„Dat schlëmmst wat ech empfonnt hunn dat war déi emotional Linn. Du hues einfach do geleeën, hei an och am Spidol. Du has näischt méi fir dech driwwer ze freeën oder fir traureg ze sinn. Dat heescht du waars net méi capabel. Du hues einfach nëmmen dohi gelieft an d'Deeg gezielt, no 15 Deeg wäert et besser goen. Déi éischte Kéier wou ech richteg konnt kräischen, dat huet bal gutt gedoen. Et ass jo och schlëmm, wann ee Mënsch an dengem Ëmfeld stierft an du kanns net traueren.“

D'Begriefnis vun hirer Mamm konnt ënnert deenen deemolegen Ëmstänn net wéi soss sinn. D'Zeremonie gouf op Ufank Juni verluecht, nodeems d'Gabrielle de Jong sech erhuele konnt, an hir Schwëster mat hirer Famill aus Däitschland op Lëtzebuerg komm ass.

Et wier hir awer net einfach gefall hirer Mamm eng zweete Kéier, Méint nom Dout um Begriefnis Äddi ze soen. Ma duerch hire Kampfgeescht an d'Ënnerstëtzung vu Famill a Kolleegen huet si dës schwéier Zäit elo hannert sech gelooss.

„An du bemol hat ech awer souvill Kontakt mat menger Schwëster, mat de Kanner, meng Leit hei heem, Bitzfrëndinnen an d'Nopesch, dass permanent moies déi éischt an owes déi lescht sech gemellt hunn. An du bemol hunn ech mir geduecht, nee du wëlls awer, du léiss dech net goen, du zitts elo dat doten duerch. An du wéi ech heem komm sinn, do hu mir hei eng Schampes am Gaart opgemaach, déi war fälleg.“

Mat Ausnam vun der Feinmotorik hätt d'Gabrielle de Jong sech – eegene Wierder no - nees komplett erholl. Déi psychesch Problemer wiere fir si awer méi schlëmm gewiescht, wéi de Virus selwer.