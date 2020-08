Meteolux warnt virun héijen Temperaturen uechter d'Land. Tëscht 30 a 36 Grad gi sech erwaart.

Et gëtt nees deck waarm en Dënschdeg. E Samschdeg hat de Gesondheetsministère de Plan canicule ausgeléist, fir besonnesch sensibel Leit ze protegéieren. Wéinst den héijen Ozonwäerter gouf et e Méindeg am Nomëtteg een Tempolimitt vun 90 km/h op de Lëtzebuerger Autobunnen.

An der Déifferdenger Gemeng gouf e Méindeg ugefaangen, d'Awunner ze kontaktéieren, erkläert de CSV-Schäffen Tom Ulveling.

Extrait Tom Ulveling

"Eisen Zerwiss Senior Plus, respektiv eise Sozialzerwiss, déi hunn e Listing vun eelere Leit, déi iwwer 80 Joer sinn an déi ginn elo alleguer kontaktéiert vun eis, vu Mataarbechter vun der Gemeng, fir ze froen, wéi gutt et hinne geet, ob et hinne gutt geet a se ginn informéiert, datt et elo wichteg ass, fir vill ze drénken an déi ginn och gefrot, ob se Moyenen hunn, fir sech Gedrénks oder esou, et muss een natierlech wëssen, dass d'Waasser um Krunn, datt dat eng exzellent Qualitéit huet, dass een dat och kann drénken, mee wa se do e Besoin hunn, dann ass d'Gemeng och bereet do anzesprangen."



Dat géif dann änlech fonctionéieren, wéi wärend dem Lockdown, esou de Schäffen. Och an der Stad Lëtzebuerg gëtt op Systemer zeréckgegraff, déi wärend der Kris an d'Liewe geruff goufen, seet d'DP-Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

Extrait Lydie Polver

"Mir hate jo och am Kader vun der Corona-Epidemie eng Telefonsnummer ageriicht, wou d'Leit kënnen telefonéieren, besonnesch eeler Leit, déi eleng sinn, fir gehollef ze kréien, an déi ass natierlech och an dësen Zäiten do."

D'Lydie Polfer mécht awer och en Appell un d'Famillen, no den eelere Familljememberen ze kucken, deenen déi héich Temperaturen ze schaafen doe kënnen.

Meldung vu Meteolux en Dënschdeg



Wéinst den héijen Temperature gëllt weiderhin, ustrengend kierperlech Aktivitéiten daagsiwwer besser sinn ze loossen, genuch ze drénken, net ze vill Zäit an der Sonn ze beréngen, d'Wunneng eréischt owes oder moies fréi ze lëften an no eelere Leit ze kucken, fir sécher ze goen, dass si genuch drénken.

Och déi nächst Deeg ass et nach net gedoe mat der Hëtzt. Et bleift weiderhin extrem waarm. Wéinst den aktuelle Wiederkonditioune kéint an den nächsten Deeg den europäeschen "seuil d'information" fir Ozonwäerter vun 180 µg/m3 erreecht ginn.

Déi aktuell Ozonwäerter op www.emwelt.lu