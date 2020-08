Wéi de CGDIS mellt, huet et um Méindeg den Owend zu Izeg, zu Rammerech an op der Polvermillen gebrannt. Et gouf dobäi kee blesséiert.

Zu Izeg hat et géint 19.15 Auer an der rue des champs an engem Feld gebrannt. D'Pompjeeë vun Hesper a Mutfert hu geläscht.

Zu Rammerech an der rue du Nord gouf et géint 19.40 Auer e Brand an engem Bësch. D'Pompjeeë vu Rammerech an Alebësch waren op der Plaz.

Dann huet géint 21 Auer nach eng Heck an der Polvermillen an der Stad gebrannt. D'Stater Pompjeeën hu sech ëm d'Läsche gekëmmert.

Accidenter

Da gouf et awer och nach 3 Accidenter. Géint 17.20 Auer sinn zu Käerjeng en Auto an e Moto net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz vu Péiteng an d'Pompjeeë vu Käerjeng waren op der Plaz.

Kuerz no Hallefnuecht gouf et zu Déifferdeng an der rue du chemin de fer eng Kollisioun tëscht 2 Autoen. Et blouf beim Materialschued. D'Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng waren an am Asaz, grad ewéi d'Ambulanz vun Esch.

Tëscht Schwéidsbeng a Wëntreng ass géint 1.30 Auer en Auto am Gruef gelant. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz vu Réimech an d'Pompjeeë vu Schengen waren op der Plaz.