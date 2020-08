Zu Lëtzebuerg huet bal all zweete Salarié ee Kompetenz-Niveau, deen net zu sengem Poste passt, oder anescht gesot, en ass net fir déi Plaz qualifizéiert.

Zu där dach nawell sec'er Conclusioun kënnt eng Analyse vum LISER, dem nationalen Institut fir sozio-economesch Recherche. 46% vun de Salariéë wiere concernéiert. Hannergrond wier ënnert anerem d'Golbaliséierung an déi séier Evolutioun op der Schaff, virun allem duerch nei Technologien.

Et misst op Weiderbildung gesat ginn, fir deem entgéint ze wierken, am Interêt vum Betrib an och vun de Salariéen, heescht et an der Etüd. D'Patrone missten och méi geziilt esou Formatiounen ubidden.