En Dënschdegmoie koum et an der Géigend vum Rondpoint um Briddel zu engem Accident, bei deem en Auto vun der Strooss ofkoum an an e Bam gerannt ass.

Den Auto ass am Gruef leie bliwwen. Éischten Informatiounen no gouf de Chauffer beim Accident blesséiert. Wärend den Opraumaarbechten ass mat Staugefor ze rechnen. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL