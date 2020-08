D'Party am Bambësch, déi de leschte Weekend zu engem Policeasaz gefouert hat, soll och eng politesch Tournure kréien ...

... op d'mannst freet d'CSV-Fraktioun Explikatiounen zu där Feier, déi bei de Siwebueren war. Sou wëllen d'Ost-Deputéiert Françoise Hetto a Léon Gloden vum Minister fir bannenzeg Sécherheet ënner anerem gewuer ginn, wéi eng Strofen, déi 200 Leit z'erwaarden hunn, déi am Bambësch gefeiert hunn.

D'Police hat e Samschdeg gemellt, datt och eng infizéiert Persoun op der Plaz gewiescht wier - och hei wëll d'CSV gewuer ginn, op dës Behaaptung esou stëmmt an op déi aner Leit, déi matgefeiert hunn, lo missten a Quarantän gesat ginn.

Da gëtt gefrot, wéi eng Strofen d'Party-Gäscht misste bezuelen, déi keng Schutzmasken unhate respektiv sech net un d'Distanzreegele gehalen hunn.

Gefrot gëtt och, ob et an dësem oder anere Fäll och op Iwwergrëffer géint Poliziste komm wier a wéi de Minister mengt, an Zukunft op esou "Partien" an illegal Feierlechkeeten am ëffentleche Raum ze reagéieren.

D'Äntwert vum neie Policeminister Henri Kox steet natierlech nach aus.