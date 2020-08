Donieft gouf d'Police zu Bieles op eng Persoun opmierksam, déi versicht huet, sech mat senger E-Trottinett duerch d'Bascht ze maachen.

Eng Policepatrull huet e Méindeg den Owend géint hallwer 8 an der Route d'Esch zu Bieles eng Persoun mat engem elektrescher Trottinett kontrolléiert, déi, wéi se d'Police gesinn huet, d'Flucht ergraff huet. An der Rue Henri Tudor gouf de Mann ageholl an ausgebremst. Bei der Immobilisatioun hunn d'Policebeamten ee staarke Geroch vu Cannabis beim Fuerer wouergeholl. Et gouf eng Titche mat Haschisch beim Mann fonnt a Plainte gefouert.

Um 20 op 6 war d'Police op en Neits am Asaz, dat wéi zwee geparkte Ween op engem Parking an der Rue du Brill zu Féiz beschiedegt goufen, nodeems ee Mann mat sengem Auto dës getéitscht hat - säi Gefier krut e Platten. Dëst huet de Mann awer net doru gehënnert, sech mat sengem Won duerch d'Bascht ze maachen. Bei senger Flucht krut de Schëllegen e Bam ze paken, huet iwwer e Rond-point ewech eng Rei Schëlter mat ewechgeholl an ass weider a Richtung Monnerech gefuer. Op der Héicht vun der Ausfaart A4 a Richtung Stad huet de Fuerer schliisslech d'Kontroll iwwer den Auto verluer, ass op d'Géigespuer geroden an dunn an eng Mauer vun engem Gebai geknuppt. Den Alkoholtest (<1,2 ‰) war positiv, e Protokoll gouf erstallt.

E Méindegnomëtteg géint 3 Auer konnt eng Policepatrull ee gemellte Won mam Fuerer inclu op engem Parking vun engem Akafszentrum zu Rëmerschen virfannen, deen am Virfeld bal zwee Verkéiersaccidenter provozéiert hat. Den Automobilist hat zolidd e Patt iwwer den Duuscht gedronk, wouropshin hien huet misse säi Fürerschäin ofginn an e provisorescht Fuerverbuet operluecht krut.