Fir d'Verbreedung vum Coronavirus zu Lëtzebuerg anzedämmen, huet d'Police vum 3. bis den 9. August all Dag ronn 25 Kontrollen duerchgefouert.

Dobäi gouf gekuckt, ob sech un d'sanitär Reegele gehale gouf. D'Police mellt eng Partie Verstéiss an 3 Caféen a Baren, déi d'Corona-Virschrëften net respektéiert hunn.

Och an nächster Zäit wäerte weider Kontrolle gemaach ginn. D'Police erënnert drun, dass d'Ausbreedung vum Virus just kann agedämmt ginn, wann all Eenzele sech solidaresch weist a verantwortungsvoll verhält.