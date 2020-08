Esou fält de Joresbilan 2019 vun der Police aus. A fir dëst Joer gi scho positiv Tendenze gemellt.

De Lockdown am Mäerz hat net nëmmen negativ Konsequenzen. Zoue Grenze wéinst dem Covid hätten nämlech den Drogentransport ënnerbrach.

De Gros vun den Abréch wieren a bewunnten Haiser oder Appartementer geschitt. Ma et waren der e gutt Stéck manner ewéi déi Jore virdrun. Méi genee 7% manner, par Rapport zu 2018. Eng liicht Hausse gouf et béi Abréch an onbewunnten Haiser.

"Par Rapport zu de leschten 6 Méint mierkt ee ganz kloer, datt de Lockdown an d'Tatsaach, datt vill leit Doheem bliwwe sinn an net méi esou vill Zirkulatioun dobausse war, e ganz positiven Impakt op d'Abrochzuelen hat. Mir mierken awer, datt et zanter Juni/Juli nees unzitt, ouni datt mer elo awer iwwert der Moyenne vun de leschte Jore sinn.", erkläert de Marc Wagner, de Chef du département Criminalité contre les biens.

Et hätt een zwou Haaptkategorië vun Täter zu Lëtzebuerg. Lokal an international. Virun allem beim organiséierte Crime a Bandekriminalitéit hätt een organiséiert Gruppen aus dem Ausland, déi op Lëtzebuerg kommen. E Chiffer, deen an de leschte Joren awer stabel bliwwe wier, esou d'Police.

Beim Drogentrafic hätt een eng Hausse vun 21% festgestallt an et goufen, an Zesummenaarbecht mat der Douane, gutt 1.400 Saisië gemaach. Virun allem Cannabis, Heroin a Kokain waren op de Stroossen ënnerwee.

"Dat erkläert sech awer andeems, datt säit Oktober 20 Leit an de Kommissariater bäikomm sinn. Virun allem op der Gare, Gare-Hollerech, a Bouneweg. Déi sinn agestallt ginn, fir Infraktiounen an dësem Beräich festzestellen. Wat dann och natierlech d'Augmentatioun vun den Zuelen erkläert.", esou de Mike Goergen, de Chef adjoint de la Section stupéfiants.

Zu Lëtzebuerg existéiert kaum, bis guer keng Produktioun vun dëse Substanzen. An d'zoue Grenzen hätten den Drogebüro weider ënnerstëtzt.

"Doduerch bedéngt war et fir si net méi méiglech, d'Produkt eriwwer ze bréngen. Dofir gouf an dëse Méint ganz kloer manner verkaf.", esou nach de Mike Goergen.

Weider soll ee sech beim 113 mellen, wann engem Saachen opfalen, déi komesch wierken, esou d'Police. Ze dacks géif et virkommen, datt gutt Tuyaue vum Public réischt ze spéit bei der Police landen. D'Telefonsnummer wier net just fir Urgencen.

"Fir eis ass et ganz wichteg, well nëmmen esou kënne mir eng séier Reaktioun weisen an Abréch verhënneren an eventuell och Täter In flagranti festhuelen. Zéckt do net, den 113 ass dofir do.", betount de Marc Wagner.

Méi wéi eemol kënnt et nämlech vir, datt d'Police no engem Abroch Saache gewuer gëtt, mat deene se puer Deeg éischter méi hätt kënnen ufänken.

"Am Nachhinein mierke mer dacks, wa mer eng Enquête de voisinage maachen, wa mer bei d'Leit kommen, dass se eis dann Informatioune ginn, déi ganz intressant gewiescht wieren, wa mer se zwee, dräi Deeg éischter kritt hätten. Dann hunn d'Leit iergendee suspekten Auto gesinn, wou se d'Plack net méi genee kennen an dofir ass et och ëmmer intressant, wann een en Auto gesäit, deen engem opfält, dass een de Modell verhält, d'Plack am Beschten opschreift, wann ee Leit gesäit, déi engem Komesch virkommen, d'Beschreiwung vun de Leit, dass ee bëssen de Reflex huet, nach Ae fir d'Police ze sinn."

Sollt een de Pech hunn, selwer d'Affer vun Abriecher ze ginn an am Haus ze sinn, dann ass et wichteg, fir sech richteg ze verhalen.

"Wann d'Leit mierken, datt grad agebrach gëtt, solle se sech bemierkbar maachen, d'Luucht umaachen, haart schwätzen, well déi meescht Abriecher, déi siche keng Konfrontatioun mat de Leit, mä lafe fort. Wann dann en Abroch geschitt ass, esou séier wéi méiglech d'Police ruffen a vermeiden, duerch d'ganzt Haus ze lafen, fir dass d'Spueren net zerstéiert ginn. Fir eis ass et ganz wichteg, datt déi erhale bleiwen. Dat ass e wichtegt Element an der Enquête dono."

Deemno näischt upaken an och net botzen oder raumen, bis d'Spueresécherung op der Plaz war.