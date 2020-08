Dat jonkt Meedchen ass de 5. August géint 14.30 aus er Wunneng vun den Elteren erausgaangen, fir hire Frënd op d'Wëlzer Gare ze begleeden.

D'Meedchen huet sech nach eemol iwwer Telefon gemellt a versprach weekends nees doheem ze sinn, zanterhier feelt allerdéngs all Spuer vum Rihana Philipps Hermes. D'Méiglechkeet besteet, dass et sech an Däitschland ophält.

D'Rihana ass 14 Joer al, 1,65 grouss, vun normaler Statur, huet schëllerlaang brong Hoer. Wat d'Meedchen unhuet, ass net gewosst, méiglecherweis huet et eng wäiss Kap un.

All d'Informatioune si fir d'Police vun Ëlwen ënnert der Nummer 244871000 oder um 113.