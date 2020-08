Meteolux warnt virun héijen Temperaturen uechter d'Land. Haut kann et och vereenzelt zu Schaueren oder Donnerwieder kommen, Knëppelsteng net ausgeschloss.

Et bleift weiderhi bei der Alerte orange vum nationalen Wiederdéngscht, wéinst der Hëtzt, allerdéngs nach just fir de Süden an den Zentrum vum Land, wou nees bis 36 Grad haut kënnen dra sinn.

Och am Norden ass et awer eng Alerte jaune, mat och do iwwer 30 Grad.

Am Laf vum Dag kann et zu kräftege Schauere kommen, Donnerwieder a Plazeweis och Knëppelsteng.

Wéinst den héijen Temperature gëllt weiderhin, ustrengend kierperlech Aktivitéiten daagsiwwer besser sinn ze loossen, genuch ze drénken, net ze vill Zäit an der Sonn ze beréngen, d'Wunneng eréischt owes oder moies fréi ze lëften an no eelere Leit ze kucken, fir sécher ze goen, dass si genuch drénken.

Och déi nächst Deeg ass et nach net gedoe mat der Hëtzt. Et bleift weiderhin extrem waarm. Wéinst den aktuelle Wiederkonditioune kéint och haut den europäeschen "seuil d'information" fir Ozonwäerter vun 180 µg/m3 erreecht ginn.

Déi aktuell Ozonwäerter op www.emwelt.lu